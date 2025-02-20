Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, THK ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Yerel

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yakın temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Türk Hava Kurumu (THK) Kütahya Şube Başkanı Zekiye Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kahveci, kurumun Kütahya'daki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, THK'nın eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri ele alınırken, Başkan Kahveci, THK'nın gençleri havacılık ve sosyal farkındalık konularında bilinçlendiren faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kahveci, "Kütahya'mızın havacılık ve sportif faaliyetlerde öncü şehirlerden biri olması için birlikte çalışacağız. THK'nın çalışmalarına her zaman destek vermeye hazırız." dedi.

THK Şube Başkanı Zekiye Kaya, Belediye Başkanı Kahveci'nin ilgisi ve desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KÜTAHYA