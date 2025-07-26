Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Ulaşım Projeleri İçin DPÜ\'yü Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehir içi ulaşım sistemlerini geliştirmeye yönelik projeler kapsamında Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Arif Kolay, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara ve akademisyenlerle bir araya gelen Başkan Kahveci'ye, Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Emre Özel ve ilgili birim personeli eşlik etti.

Görüşmede, şehir içi toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, şoförlerin mesleki yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve ulaşım konforunun yükseltilmesine yönelik projeler ele alındı. Akademik katkı ve bilimsel iş birliğinin önemine değinilen toplantıda, yapılacak ortak çalışmaların hem vatandaş memnuniyetine hem de ulaşım hizmetlerinin niteliğine katkı sağlayacağı belirtildi.

Ziyaretin sonunda ev sahipliği için teşekkür eden Başkan Eyüp Kahveci, üniversite ile kurulacak iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Üniversitemizle birlikte yürütülecek projelerle hem vatandaşlarımızın toplu taşıma hizmeti konusundaki memnuniyet düzeyini yükselteceğiz hem de ulaşım personelimizin yetkinliklerini artıracağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA