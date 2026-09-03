Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Zabıta Haftası\'nda personelle kahvaltıda buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Zabıta Haftası dolayısıyla şehrin huzur ve düzeninin sağlanması için görev yapan Zabıta Müdürlüğü personeliyle Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer ve Zabıta Müdürü Vildan Akdoğan da katıldı. Başkan Kahveci, Kütahya'da düzenli ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması amacıyla gece gündüz görev yapan zabıta personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Zabıta Haftası'nın önemine değinen Kahveci, zabıta teşkilatının şehir yaşamındaki önemli görevlerine dikkat çekerek, "Halkımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için sahada mesai harcayan tüm zabıta personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Vatandaşlarımızın esenliği ve şehrimizin düzeni için yürüttüğünüz bu kıymetli görevde her zaman yanınızdayız" dedi.

Kahvaltı programı, Başkan Kahveci'nin zabıta personeliyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.