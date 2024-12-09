Kütahya Belediye Başkanı, Yangın Mağduru Nimet Eroğlu\'nu Ziyaret Etti

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Börekçiler Mahallesi'nde çıkan yangın nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen Nimet Eroğlu'yu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, mağduriyetin giderilmesi için gerekli tüm desteğin sağlanacağını belirten Başkan Kahveci, devletin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Kahveci'ye ziyaretinde Börekçiler Mahallesi Muhtarı İsmail Arı da eşlik etti. Başkan Kahveci, "Vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olmak bizim en temel görevimizdir. Gerek belediyemiz gerekse diğer kurumlarla birlikte Nimet Eroğlu'nun ihtiyaçlarını karşılayarak mağduriyetini gidereceğiz" dedi. - KÜTAHYA