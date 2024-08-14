Kütahya Belediye Başkanı Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı\'nda İncelemelerde Bulundu

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, birim müdürleri ve encümen üyeleri ile birlikte Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Parkın doğal güzellikleri ve mevcut durumunu yerinde değerlendiren Başkan Kahveci, yapılması planlanan yenileme ve geliştirme projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Kahveci, vatandaşlara nitelikli sosyal alanlar sunma hedefi doğrultusunda özellikle yeşil alanların korunması için gerekli adımların atılacağını belirterek, parkın çeşitli bölgelerinde gözlem ve değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında birim müdürleri ve encümen üyeleri ile fikir alışverişinde bulunarak, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nın mevcut durumu ve gelecekteki potansiyel projeleri masaya yatıran Başkan Kahveci, parkın Kütahya'nın en önemli alanlarından biri olduğunu ve bu alanın daha da geliştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA