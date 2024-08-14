Kütahya Belediye Başkanı Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Belediye Başkanı Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda İncelemelerde Bulundu

Kütahya Belediye Başkanı Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı\'nda İncelemelerde Bulundu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda incelemelerde bulunarak, parkın yenileme ve geliştirme projeleri hakkında bilgi aldı.

14.08.2024 12:31  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, birim müdürleri ve encümen üyeleri ile birlikte Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Parkın doğal güzellikleri ve mevcut durumunu yerinde değerlendiren Başkan Kahveci, yapılması planlanan yenileme ve geliştirme projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Kahveci, vatandaşlara nitelikli sosyal alanlar sunma hedefi doğrultusunda özellikle yeşil alanların korunması için gerekli adımların atılacağını belirterek, parkın çeşitli bölgelerinde gözlem ve değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında birim müdürleri ve encümen üyeleri ile fikir alışverişinde bulunarak, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nın mevcut durumu ve gelecekteki potansiyel projeleri masaya yatıran Başkan Kahveci, parkın Kütahya'nın en önemli alanlarından biri olduğunu ve bu alanın daha da geliştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eyüp Kahveci, Çevre, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:45 TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu TFF 2010-2011 şike dosyasını açıyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu, iddialara noktayı koydu
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:54:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement