Kütahya Belediyesi'nin 3 aylık faaliyetleri değerlendirildi - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi'nin 3 aylık faaliyetleri değerlendirildi

Kütahya Belediyesi\'nin 3 aylık faaliyetleri değerlendirildi
17.07.2026 09:33  Güncelleme: 09:34
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Kütahya Belediyesi, 2026 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan ikinci üç aylık faaliyet dönemi çalışmalarını basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıda sosyal belediyecilik projeleri, altyapı yatırımları ve kültür-sanat faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Kütahya Belediyesi, 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci üç aylık faaliyet dönemine ilişkin çalışmalarını düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında gerçekleştirilen 2. Üç Aylık Faaliyet Bilgilendirme Toplantısı'nda, son üç ay içerisinde hayata geçirilen projeler, devam eden yatırımlar ve planlanan çalışmalar basın mensuplarına detaylı şekilde aktarıldı.

Toplantıda özellikle sosyal belediyecilik alanında yürütülen çalışmalar öne çıktı. Gençlik ve Etüt Merkezi, Halk Kart, Halk Ekmek Kart, ulaşım desteği, sıcak yemek yardımı ile Yaşam Merkezleri başta olmak üzere birçok sosyal destek projesi sayesinde binlerce vatandaşa ulaşıldığı ifade edildi. Belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerinin düzenli olarak sürdürüldüğü vurgulandı.

Sunumda altyapı ve üstyapı yatırımları, yol ve ulaşım çalışmaları, çevre düzenlemeleri, park ve yeşil alan projeleri ile kültür, sanat ve spor alanlarında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgi verildi. Devam eden önemli projelerde gelinen son durum değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar da paylaşıldı.

Toplantının sonunda konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya'nın gelişimi için ortak akıl, planlı çalışma ve şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Kahveci, belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürüldüğünü ifade ederek, çalışmalarda emeği bulunan belediye personeline ve toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi'nin 3 aylık faaliyetleri değerlendirildi - Son Dakika

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