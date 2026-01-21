Başkan Kahveci: "Muhtarlarla istişare kültürümüz devam edecek" - Son Dakika
Başkan Kahveci: "Muhtarlarla istişare kültürümüz devam edecek"

Başkan Kahveci: "Muhtarlarla istişare kültürümüz devam edecek"
21.01.2026 09:56  Güncelleme: 09:58
Kütahya Belediyesi, 2026 yılının ilk Muhtarlar Toplantısını Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirerek, mahalle muhtarlarıyla kentin ihtiyaçlarını ve taleplerini değerlendirildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelinerek kentin güncel ihtiyaçları ele alındı. Toplantıda mahallelerin mevcut durumu, vatandaşlardan gelen talepler, muhtarların önerileri ve öncelikli ihtiyaçlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Son üç aylık süreçte belediyeye iletilen taleplerin çözüm durumuna ilişkin veriler paylaşılırken, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Başkan Eyüp Kahveci, muhtarlarla sürdürülen istişare kültürünün şehir yönetiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

