Kütahya Belediyesi 30 Ağustos Kent Lokantası Hizmete Girdi - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi 30 Ağustos Kent Lokantası Hizmete Girdi

Kütahya Belediyesi 30 Ağustos Kent Lokantası Hizmete Girdi

Kütahya'da 30 Ağustos İş Merkezi'nde açılan Kent Lokantası, uygun fiyatlı yemek hizmeti ve sosyal dayanışmayı artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bu lokantaların sıcak dostlukların paylaşıldığı mekanlar olduğunu vurguladı.

20.12.2024 17:54  Güncelleme: 18:01
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Kütahya Belediyesi 30 Ağustos Kent Lokantası, hizmete sunuldu.30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı'nda açılan 30 Ağustos Kent Lokantası, Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kent lokantalarının sosyal belediyecilik anlayışının bir ürünü olduğunu vurguladı. Başkan Kahveci, "İlk kent lokantamızla başlayan bu yolculuğumuz, bugün 30 Ağustos Kent Lokantası ile devam ediyor. Kütahya'da ekonomik şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımızın kaliteli hizmete erişimini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu lokantalar sadece uygun fiyatlı yemeklerin sunulduğu yerler değil, aynı zamanda sıcak dostlukların da paylaşıldığı mekanlar olma özelliği taşıyor" dedi.

Başkan Kahveci, kent lokantalarında 4 çeşit yemeğin 65 TL'ye sunulduğunu ve askıda yemek uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin desteklendiğini de belirtti. Sosyal yardım alan vatandaşların bu hizmetten yararlanabileceğini ifade eden Kahveci, Kütahya'da dayanışmayı artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.

Açılış töreni, konuşmaların ardından yapılan dua ile son buldu.

Kütahya Belediyesi, Kent Lokantası'nın ilkini 29 Haziran 2024 günü Ali Paşa Mahallesi Çamlıbahçe Parkı içeresinde hizmete sunmuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi 30 Ağustos Kent Lokantası Hizmete Girdi - Son Dakika

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