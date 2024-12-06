Kütahya Belediyesi Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor

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Kütahya Belediyesi'nin her hafta düzenlediği Halk Günü Toplantıları, vatandaşlarla sürdürülen şeffaf ve sürekli iletişim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor.

Her cuma 10.00-12.00 saatleri arasında Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantılar, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin liderliğinde yapılıyor. Sosyal belediyecilik ilkesiyle düzenlenen bu etkinlik, vatandaşların taleplerinin doğrudan dinlenmesi ve çözüme yönelik adımların atılması açısından büyük önem taşıyor. Toplantıda birim müdürleriyle çözüm yollarını değerlendiren Başkan Kahveci, vatandaşlardan gelen talepleri titizlikle not aldı ve ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Taleplerin takipçisi olacağını vurgulayan Başkan Kahveci, şeffaflık ve iletişimde sürekliliğin önemine dikkat çekti.

Toplantıya katılan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Halk Günü Toplantıları'nın devam etmesini istediklerini belirtti. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye teşekkür eden vatandaşlar, bu uygulamanın sorunların çözümünde etkili bir araç olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA