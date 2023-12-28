 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya Belediyesi, işitme engellilere destek veren proje kapanış toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya Belediyesi, işitme engellilere destek veren proje kapanış toplantısına ev sahipliği yaptı

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği'nin Kütahya Belediyesinin de proje ortağı olduğu 'Kurala uyan engel tanımaz' projesinin kapanış toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, derneğe ve diğer sivil toplum kuruluşlarına desteklerinin süreceğini belirtti. Dernek başkanı ise projelerle işitme engelli vatandaşlara ve ailelerine eğitim, istihdam ve biyonik kulak desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kütahya Belediyesi, işitme engellilere destek veren proje kapanış toplantısına ev sahipliği yaptı
28.12.2023 - 20:50,  Güncelleme: 21:16
Abone Ol

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği'nin Kütahya Belediyesinin de proje ortağı olduğu "Kurala uyan engel tanımaz" projesinin kapanış toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneğimize ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarımıza destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Yaptıkları tüm çalışmalar için başta dernek başkanımız ve tüm üyelerimizi, onlara destek olan kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticilerini canı gönülden kutluyorum. Belediye başkanlığı hizmet makamı. Biz yaptığımız hiçbir işi onlara yardım gözüyle yapmıyoruz, görev anlayışıyla yapıyoruz. Çünkü belediye, bugün yeni doğan çocuğumuzdan cenazesini defnettiğimiz vatandaşımızın yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamaya kadar toplumun her kesiminde mutlaka kendini bulması gereken, o insanlara dokunması gereken çok önemli bir hizmet kurumu. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederek tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, dernek olarak yaptıkları projelere destekleri için kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve sponsorlara teşekkürlerini iletti. Yapılan projelerle işitme engelli vatandaşlara ve ailelerine eğitim, istihdam ve biyonik kulak desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Sarıkaya, tüm vatandaşların derneğin faaliyetlerine destek olmaya davet etti.

Toplantı sonunda Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, derneği katkıda bulunanlara hediye takdiminde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Alim Işık, Kütahya, Sivil Toplum, Engelliler, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi, işitme engellilere destek veren proje kapanış toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika


21:28
FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü

Son Dakika
21:28 FETÖ ile ilişiği bulunan 445 polis nasıl açığa çıkarıldı? İşte soruşturmanın perde arkası
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 22:02:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Belediyesi, işitme engellilere destek veren proje kapanış toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement