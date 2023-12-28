Kütahya Belediyesi, işitme engellilere destek veren proje kapanış toplantısına ev sahipliği yaptı

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği'nin Kütahya Belediyesinin de proje ortağı olduğu "Kurala uyan engel tanımaz" projesinin kapanış toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneğimize ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarımıza destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Yaptıkları tüm çalışmalar için başta dernek başkanımız ve tüm üyelerimizi, onlara destek olan kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticilerini canı gönülden kutluyorum. Belediye başkanlığı hizmet makamı. Biz yaptığımız hiçbir işi onlara yardım gözüyle yapmıyoruz, görev anlayışıyla yapıyoruz. Çünkü belediye, bugün yeni doğan çocuğumuzdan cenazesini defnettiğimiz vatandaşımızın yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamaya kadar toplumun her kesiminde mutlaka kendini bulması gereken, o insanlara dokunması gereken çok önemli bir hizmet kurumu. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederek tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, dernek olarak yaptıkları projelere destekleri için kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve sponsorlara teşekkürlerini iletti. Yapılan projelerle işitme engelli vatandaşlara ve ailelerine eğitim, istihdam ve biyonik kulak desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Sarıkaya, tüm vatandaşların derneğin faaliyetlerine destek olmaya davet etti.

Toplantı sonunda Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, derneği katkıda bulunanlara hediye takdiminde bulundu. - KÜTAHYA