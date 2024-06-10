Kütahya Belediyesi Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Düzenledi

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Kütahya Belediyesi tarafından Bengisu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Başkan Eyüp Kahveci ve başkan yardımcıları, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı'nın da katıldığı toplantıda, Başkan Kahveci Kütahya için yapılacak projelerde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları ve planlanan projeler detaylıca ele alındı. Özellikle üretime dayalı projeler ve kadınların ekonomiye katkılarının artırılması üzerinde duruldu. - KÜTAHYA