Kütahya Belediyesi'nden Gençer'e sertifika - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi'nden Gençer'e sertifika

23.04.2022 11:02
Kütahya Belediyesi'nden Gençer'e sertifika

Kütahya Alternatif Turizm Vizyon Belgesi ve Ziyaretçi Yönetimi Eylem Planı Hazırlanması Projesi Sertifika Törenine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kansu Gençer katıldı.

Kütahya Alternatif Turizm Vizyon Belgesi ve Ziyaretçi Yönetimi Eylem Planı Hazırlanması Projesi Sertifika Törenine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kansu Gençer katıldı.

Kütahya Valiliği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Ticaret ve Sanayi Odası, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Çiniciler Odası, KÜTAV, KÜSAD, GÜSED, KENT Konseyi temsilcileri ve Kütahya Belediyesi personellerinin katılımıyla gerçekleşen projede emeği geçenlere teşekkür eden Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, projenin ciddi bir ekip çalışması ile yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Işık, "Şehrimizin turizm potansiyelini değerlendirdiğimiz zaman inanıyorum ki, ülkemizin yıldız kentlerinden birisi olacağız. Bu çerçevede Valimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, tüm derneklerimize ve şehrimize hizmet eden herkese şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Üniversite adına Fakülteden projede yer alan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kansu Gençer Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak Kütahya'da turizmin gelişmesine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, projenin Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tören sertifikaların sahiplerine sunulması ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi'nden Gençer'e sertifika
Kütahya Belediyesi'nden Gençer'e sertifika
Kütahya Belediyesi'nden Gençer'e sertifika
Kütahya Belediyesi'nden Gençer'e sertifika

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Katılımcılara sertifika Katılımcılara sertifika Sendika başkanlarıyla iftar Sendika başkanlarıyla iftar

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Kütahya, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi'nden Gençer'e sertifika - Son Dakika


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