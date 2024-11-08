Kütahya Belediyesi'nden Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Belediyesi'nden Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor

Kütahya Belediyesi\'nden Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor

Kütahya Belediyesi, her hafta düzenlediği Halk Günü Toplantıları ile vatandaşlarla iletişimi güçlendiriyor. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplantılarda vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm yolları üzerinde istişarelerde bulunuyor.

08.11.2024 18:53  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her hafta cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenen Halk Günü Toplantıları, vatandaşlarla iletişim köprüsünü güçlendirmeye devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Toplantıya birim müdürleri de katılırken, Başkan Kahveci vatandaşlardan gelen talepler üzerine ilgili müdürlerle çözüm yolları konusunda istişarelerde bulundu. Gelen taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirileceğini belirten Başkan Kahveci, konuların takipçisi olacağını ve vatandaşlara en kısa sürede geri dönüş yapılacağını ifade etti.

Toplantıya katılan vatandaşlar, bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Halk Günü buluşmalarının devam etmesi yönündeki taleplerini ileterek Başkan Eyüp Kahveci'ye teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi'nden Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:12 Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
08:42 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
08:16 Meksika’da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu Meksika'da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
01:59 Silah ve çakar cezaları artıyor Silah ve çakar cezaları artıyor
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 20:03:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Belediyesi'nden Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.