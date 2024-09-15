Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin seçim vaatleri arasında yer alan ikramiye ödemeleri belediye personelinin hesabına yattı.
İlk kısmı temmuz ayında ödenen maaşların yüzde 20'si oranındaki ikramiye ödemelerinin ikinci kısmı da 15 Eylül itibarıyla personelin hesabına yatırıldı. Ekim, kasım ve aralık aylarında yapılacak ödemelerle personelin 2024 yılı ikramiyelerinin tamamı ödenmiş olacak. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Kütahya Belediyesi Personeline İkramiye Ödemeleri Başladı - Son Dakika
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