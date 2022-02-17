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Kütahya Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika

Kütahya Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü

17.02.2022 16:31
Kütahya Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü

Kütahya Belediyesi, içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Kütahya Belediyesi, içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na istinaden; su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülerek yüzde 7 oranında indirim yapıldı. Kütahya Belediyesi tarafından uygulamaya 15 Şubat 2022 tarihinde geçilmiş olup 0-30 metreküp arası mesken tarifesindeki 1 metreküp su ücreti KDV dahil 2,33 TL'ye düşürülmüştür" denildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, alınan kararın hayırlı olmasını temenni ederek, Kütahya Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

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Katma değer vergisi, Kütahya Belediyesi, Gazete, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika


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