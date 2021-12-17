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Kütahya, "Büyük Zafer"in 100. yılına hazırlanıyor - Son Dakika

Kütahya, "Büyük Zafer"in 100. yılına hazırlanıyor

17.12.2021 15:52
Kütahya, "Büyük Zafer"in 100. yılına hazırlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlama programı Vali Ali Çelik'in başkanlığında, il protokol Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda istişare edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlama programı Vali Ali Çelik'in başkanlığında, il protokol Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda istişare edildi.

Kutlama etkinlikleri için çalışma grubu ve takvim oluşturulacağını söyleyen Vali Ali Çelik, süreklilik arz edecek bir programın hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek herkesten destek istedi.

100. yılın Kütahya için bir fırsat olduğunun altını çizen Vali Ali Çelik, "Kütahyalı hemşehrilerimizin Kurtuluş Savaşı'mızı sahiplenmesi, şehrin her noktasında hissedilmesi gerekiyor. Bu duyguyu Türkiye'nin genelinde verebilmek için ilk önce biz inanmalıyız. Şehrin bütün unsurlarının, bütün dinamiklerinin 100. yılla beraber kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya olgusu üzerine en küçük mahalleden en büyük alana kadar içselleştirilmesi için sürekliliğin sağlanması ve Türkiye'ye taşınması gerekiyor. 100. yıl Kütahya için bir fırsat, Türkiye'nin her noktasında gündeme gelebilir. Hedefimiz bu olmalı. Süreklilik arz edecek bir etkinlik takvimi oluşturmalıyız. Bunun sacayağının biri ilin içindeki bütünsellik, diğer ayağı ise Türkiye'ye yansıyacak alanlar oluşturmak. Hep beraber yapabileceğimiz, hep birlikte başarabileceğimiz bir süreç" diye konuştu.

Vali Çelik'in konuşmalarının ardından toplantıya katılan protokol üyeleri ile STK temsilcileri görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıya; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Dr. Halil İbrahim Ertekin ile Hasan Erkal, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Büyük Zafer in 100. yılına hazırlanıyor
Kütahya, Büyük Zafer in 100. yılına hazırlanıyor
Kütahya, Büyük Zafer in 100. yılına hazırlanıyor

Kurtuluş Savaşı, 30 Ağustos, Türkiye, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya, 'Büyük Zafer'in 100. yılına hazırlanıyor - Son Dakika


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