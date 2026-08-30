Kütahya, Büyük Zafer’in 104. yılını gurur ve coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Kütahya, Büyük Zafer’in 104. yılını gurur ve coşkuyla kutladı

Kütahya, Büyük Zafer’in 104. yılını gurur ve coşkuyla kutladı
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Kütahya'da Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü, Büyük Zafer'in kazanıldığı Zafertepeçalköy'deki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valiler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı; binlerce genç 'Büyük Zafer Yürüyüşü'yle tarihi topraklarda coşku içinde yürüdü.

Kütahya'da, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü, Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklarda düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen programların önemli adreslerinden biri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u sevk ve idare ettiği Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de bulunan Zafer Abidesi oldu.

Zafer Abidesi'nde çelenk sunma töreni

Zafer Abidesi'nde gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Mustafa Baş, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Afyonkarahisar Belediye Başkan Vekili Cem Kasapoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende protokol üyeleri tarafından Zafer Abidesi'ne çelenkler sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam eden törende, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Mustafa Baş tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Büyük Taarruz'un seyri anlatıldı

Program kapsamında görevli bir subay tarafından bölgede arazi tanıtımı gerçekleştirildi. Katılımcılara, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin gelişimi, Türk ordusunun bölgede gerçekleştirdiği harekat ve Türk milletini Büyük Zafer'e taşıyan tarihi süreç hakkında bilgi verildi.

Zafer Abidesi'nin bulunduğu bölgenin, 30 Ağustos 1922'de Türk ordusunun Yunan ordusuna karşı kesin üstünlük sağladığı Başkomutan Meydan Muharebesi açısından taşıdığı tarihi öneme dikkat çekildi.

Binlerce genç büyük zafer için yürüdü

Kutlama programının devamında ise binlerce gencin katılımıyla "Büyük Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, milletvekilleri ve protokol üyeleri de gençlerle birlikte yürüyüşe katıldı.

Ay yıldızlı bayraklarla gerçekleştirilen yürüyüşte gençler, Büyük Zafer'in 104 yıl önce kazanıldığı tarihi topraklarda yürüdü. Coşkulu görüntülere sahne olan yürüyüşte, Milli Mücadele'nin bağımsızlık ve vatan sevgisiyle şekillenen ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Kütahya'da gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklarda geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ oluştururken, gençlere Milli Mücadele'nin önemini ve bağımsızlık mücadelesinin tarihi mirasını aktaran anlamlı görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya, Büyük Zafer’in 104. yılını gurur ve coşkuyla kutladı - Son Dakika

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