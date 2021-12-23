Kütahya'da 36 öğrenci için hafızlık icazet töreni - Son Dakika

Kütahya'da 36 öğrenci için hafızlık icazet töreni

KÜTAHYA Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları ile hafızlık proje okullarında hafızlık eğitimini tamamlayan 36 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Belgin Konarılı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Hafızlığın başarılmasının önemli olduğunu ifade eden Kütahya Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya birçok alanda olduğu gibi bu ülkenin çok kıymetli illerinden birisi ve önderlerinden birisi. Nüfusuyla hafız oranlarını karşılaştırdığımızda bunun ne kadar kıymetli bir veri olduğunu hepimiz çok rahat bir şekilde anladık. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Hafızları tebrik ederek azim ve gayretlerinin artmasını dileyen Vali Ali Çelik, "Kur'an-ı Kerim'i Öğrencilerimiz gelecekte hem hafızlıkları hem de diğer eğitimleri ile ülkemize çok büyük katkılar sunacaklardır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile İl Müftülüğümüzün ortak gerçekleştirdiği bu proje, bir taraftan hafızlık eğitimini alan diğer yandan da örgün eğitimlerine devam eden gençlerimizin olması kurumların iş birliğinin ülkemizde ne kadar başarılı ve önemli olduğunun bir göstergesi" diye konuştu.

Öğrencilere icazet belgeleri, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve protokol mensuplarınca takdim edildi.

Tören, Ayasofya Camisi Baş İmamı Ferruh Muştuer ile Fatih Camisi Baş imamı Metin Çakar Kur'an tilavetiyle sona erdi.