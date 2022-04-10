Kütahya'da 46 sanatçının 86 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika
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Kütahya'da 46 sanatçının 86 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu

10.04.2022 00:37

Kütahya'da 46 sanatçının 86 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Kütahya Kültür Sanat Derneği iş birliği ile 'Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922 100. Yıl Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kütahya'da 46 sanatçının 86 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu

KÜTAHYA - Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Kütahya Kültür Sanat Derneği iş birliği ile 'Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922 100. Yıl Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Sera Yaşam Merkezi'nin Sanat Galerisi'nde açılan serginin açılışına Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, KSBMYO Müdürümüz Doç. Dr. Hakan Kara, sanatçılar, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

46 sanatçının 86 eserinin yer aldığı Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922 100. Yıl Sergisi'nin açılışında konuşan KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, KÜSAD olarak sosyal sorumluluk anlamında bir farkındalık oluşturmak için böyle bir sergi açtıklarını kaydederek, KÜSAD sanatçılarına teşekkürlerini sundu.

Sözlerine "Dumlupınar üzerine söylenmesi gereken çok şey var" diyerek başlayan Müdürümüz Doç. Dr. Hakan Kara ise, "Anadolu bizim evimiz. Bu halk tarihten bu yana iki farklı yeri vatan bellemiştir. Birisi Anadolu, birisi de sanırım cennettir. O cennete bizlerden önce giden şehitlerimizi yad etmek adına bugün KÜSAD ile kardeş bir kuruluş olarak iş birliği yaptık" dedi.

Dumlupınar İlçesi Kaymakamı Buğra Karadağ ise, "2022 yılında 922 ilçe arasında kendimi en şanslı kaymakam olarak görüyorum. Çünkü tarihi misyonu itibariyle çok önemli bir ilçe olması öncelik arz ediyor. Devamında da tüm Kütahya'da bu ilçenin sahiplenilmesi benim için gurur verici" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sergi sanatseverlerle buluştu.

Kütahya'da 46 sanatçının 86 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Kütahya'da 46 sanatçının 86 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu
Kütahya'da 46 sanatçının 86 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu

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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da 46 sanatçının 86 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika


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