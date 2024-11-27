Kütahya'da Afet Mağdurlarına Tohum Desteği - Son Dakika
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Kütahya'da Afet Mağdurlarına Tohum Desteği

Kütahya'da 301 üreticiye 8 milyon TL destekle hububat tohumu dağıtıldı. İkinci etap yardımlar bekleniyor.

27.11.2024 23:54
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Kütahya'da doğal afetlerden zarar gören 301 üreticiye hububat tohumu desteği

KÜTAHYA - Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, doğal afetlerden zarar gören 301 üreticiye hububat tohumu desteği sağladı.

Düzenlenen törende konuşan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Dr. Emre Yeniay, Cumhurbaşkanlığı Afet Ödeneği kapsamında aktarılan 8 milyon TL'lik destekle doğal afetlerden etkilenen üreticilere yönelik yürütülen yardım çalışmalarını açıkladı. Dr. Yeniay, ilk etapta Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Tavşanlı, Gediz ve Merkez ilçelerinde toplam 301 üreticiye 3 bin 600 dekar alanda arpa, 5 bin 400 dekar alanda ise buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Yardımların yüzde 100 hibe olarak üreticilere ulaştırıldığını ifade eden Yeniay, "Bugün 8 tır dolusu tohumu üreticilerimize dağıtıyoruz. İkinci etapta ise kuraklık ve don gibi afetlerden zarar gören üreticilerimize ek destek sağlıyoruz" dedi.

Yeniay, afetlerden etkilenen sera, canlı hayvan, sebze ve meyve üreticilerine nakdi yardım yapılmasının da planlandığını söyledi. Yeniay, çalışmaların, 2024 üretim sezonunda zarar gören üreticilerin yaralarını sarmayı hedeflediğini belirtti. Dr. Yeniay, TARSİM tarım sigortalarına dikkat çekerek, üreticilerin zararlarının karşılanması için sigortanın önemine vurgu yaptı. Tarım sigortalarına kayıtlı üreticilerin zararlarının tamamen karşılanacağını, kayıtlı olmayanların ise belirli zararlarının telafi edileceğini aktardı.

Devlet destekli tarım sigortası oranlarının yüzde 50'den başladığını, sözleşmeli üretimde bu oranın yüzde 60'a çıktığını belirten Yeniay, 2024 itibarıyla üretim planlamasına uyum sağlayan üreticilere 10 puanlık ek destek verileceğini duyurdu. "Tarım sigortalarını yaptırarak üretim riskimizi tamamen devlete aktarmış olacağız" diyen Yeniay, muhtemel afet durumlarında devletin zararları karşılayacağını ifade etti.

Müdür Yeniay, "Üreticilerimize hem tohum dağıtımı hem de sigorta bilinciyle her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Afet Mağdurlarına Tohum Desteği - Son Dakika

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