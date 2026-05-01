Kütahya\'da afetlere karşı Kamu-STK iş birliği güçleniyor

Kütahya Belediyesi ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği arasında, afet süreçlerinde koordinasyonu artırmayı amaçlayan protokol imzalandı.

"Afetlerde Kamu-STK İş Birliğini Güçlendirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Dernek Başkanı ve Proje Koordinatörü Nimet Sarıkaya, dernek üyesi Özlem Aşar katıldı.

İmzalanan protokol ile afet öncesi, afet anı ve sonrasında kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında daha hızlı, etkin ve güçlü bir iş birliği mekanizması kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve kriz yönetiminde daha sistematik bir yaklaşım geliştirilmesi planlanıyor.

Proje çerçevesinde özellikle dezavantajlı bireylerin afet süreçlerinde bilgiye erişiminin kolaylaştırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Erişilebilir iletişim yöntemlerinin yaygınlaştırılması, işitme engelli bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşların kriz anlarında doğru ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplumun tüm kesimlerini kapsayan güçlü bir iletişim ağı kurulmasının önemine dikkat çekerek, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA