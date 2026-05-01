Kütahya\'da afetlere karşı Kamu-STK iş birliği güçleniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 22:12  Güncelleme: 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi ile Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği arasında, afet süreçlerinde koordinasyonu artırmayı amaçlayan protokol imzalandı.

"Afetlerde Kamu-STK İş Birliğini Güçlendirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Dernek Başkanı ve Proje Koordinatörü Nimet Sarıkaya, dernek üyesi Özlem Aşar katıldı.

İmzalanan protokol ile afet öncesi, afet anı ve sonrasında kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında daha hızlı, etkin ve güçlü bir iş birliği mekanizması kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve kriz yönetiminde daha sistematik bir yaklaşım geliştirilmesi planlanıyor.

Proje çerçevesinde özellikle dezavantajlı bireylerin afet süreçlerinde bilgiye erişiminin kolaylaştırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Erişilebilir iletişim yöntemlerinin yaygınlaştırılması, işitme engelli bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşların kriz anlarında doğru ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplumun tüm kesimlerini kapsayan güçlü bir iletişim ağı kurulmasının önemine dikkat çekerek, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 22:44:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.