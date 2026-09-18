Kütahya\'da Ahilik Haftası programında dürüstlük ve meslek ahlakı vurgulandı

Kütahya'da Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda, Ahilik kültürünün temelini oluşturan dürüstlük, dayanışma, kardeşlik ve meslek ahlakına vurgu yapıldı.

Ahi Evran Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, cuma namazının ardından Ahilik pilavı ve tatlı ikramıyla devam etti. Mehteran gösterisinin de gerçekleştirildiği programda Ahi Evran Türbesi ziyaret edildi. Programa Kütahya Vali Yardımcısı Harun Kazez, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanvekili Himmet Sarıyar ile il protokolü katıldı.

Belediye Başkanvekili Himmet Sarıyar, Ahiliğin yalnızca esnaf teşkilatlanması olmadığını belirterek, dürüstlük, helal kazanç, alın terine saygı ve dayanışmayı esas alan bir kültür olduğunu söyledi. Sarıyar, Ahilik anlayışının günümüzde de önemini koruduğunu ifade etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise 35 yıldır esnaflık yaptığını ve 7 yıldır Tavşanlı'nın ahi babası olduğunu belirterek, Ahilik kültürünün Kütahya'daki esnafın temel değerleri arasında yer aldığını kaydetti.

Vali Yardımcısı Harun Kazez de Ahiliğin yüzyıllardır aktarılan bir kültür olduğunu belirterek, Kütahya'nın çini ve seramik başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlık alanında önemli bir şehir olduğunu söyledi. Kazez, Ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Program, mehteran gösterisi ve Ahi Evran Türbesi ziyaretiyle sona erdi.