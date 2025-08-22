Kütahya\'da Ailenin Güçlendirilmesi Toplantısı Gerçekleşti

Kütahya'da, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı'nın 6 aylık değerlendirme toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, plan kapsamında yürütülen çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve hazırlanan değerlendirme raporu ele alındı. Rapora ilişkin görüş ve öneriler alınarak önümüzdeki dönemde uygulanacak yol haritası belirlendi.

Programa; Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Vali Yardımcısı Harun Kazez, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Musa Işın, aile kurumunun toplumun en güçlü dayanağı olduğunu vurguladı.

Vali Işın, "Bizim en büyük gücümüz, aile kurumudur. Aile, toplumumuzun temel direği ve kültürel değerlerimizin taşıyıcısıdır. Sağlam bir aile yapısı; sağlıklı bireyler, güçlü bir toplum ve istikrarlı bir gelecek demektir. Bugün yaptığımız toplantı, sadece bir rapor değerlendirmesi değil, aynı zamanda geleceğimiz için atılan önemli bir adımdır. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için aileyi güçlendirecek politikaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimizin tüm kurumlarıyla, belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak hareket etmeye devam edeceğiz. Amacımız, ailelerin sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi, aile bağlarının kuvvetlendirilmesi ve her bireyin mutlu bir yaşam sürmesidir. Bu vesileyle toplantımıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. - KÜTAHYA