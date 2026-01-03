Başkan Eyüp Kahveci, antika ve mezat buluşmalarına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Eyüp Kahveci, antika ve mezat buluşmalarına katıldı

Başkan Eyüp Kahveci, antika ve mezat buluşmalarına katıldı
03.01.2026 16:49  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, antikacılık geleneğini yaşatan mezat buluşmalarına katılarak sanatseverlerle bir araya geldi. Etkinlikte sergilenen antika eserler büyük ilgi gördü.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentte antikacılık geleneğini yaşatan mezat buluşmalarına katılarak sanatsever vatandaşlarla bir araya geldi.

Program kapsamında, Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün'ün ev sahipliğinde faaliyet gösteren Başkanın Yeri Antika ve Mezat Salonu ile Merkez Karaağaç köyü muhtarı Mehmet Erol'un işletmeciliğini yaptığı Kırık Plak Antika-Mezat-Müzayede Kafesinde düzenlenen mezatlara katılım sağlandı.

Etkinliklerde sergilenen antika eserler ve koleksiyon ürünleri ilgiyle incelenirken, mezatlara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, antikacılığın kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçen esnaflara ve etkinliklere ilgi gösteren sanatsever vatandaşlara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Eyüp Kahveci, antika ve mezat buluşmalarına katıldı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 07:02:59. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Eyüp Kahveci, antika ve mezat buluşmalarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.