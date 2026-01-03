Başkan Eyüp Kahveci, antika ve mezat buluşmalarına katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentte antikacılık geleneğini yaşatan mezat buluşmalarına katılarak sanatsever vatandaşlarla bir araya geldi.

Program kapsamında, Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün'ün ev sahipliğinde faaliyet gösteren Başkanın Yeri Antika ve Mezat Salonu ile Merkez Karaağaç köyü muhtarı Mehmet Erol'un işletmeciliğini yaptığı Kırık Plak Antika-Mezat-Müzayede Kafesinde düzenlenen mezatlara katılım sağlandı.

Etkinliklerde sergilenen antika eserler ve koleksiyon ürünleri ilgiyle incelenirken, mezatlara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, antikacılığın kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçen esnaflara ve etkinliklere ilgi gösteren sanatsever vatandaşlara teşekkür etti. - KÜTAHYA