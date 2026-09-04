Kütahya'da bedelli erler ant içme töreniyle temel eğitimlerini tamamladı - Son Dakika
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Kütahya'da bedelli erler ant içme töreniyle temel eğitimlerini tamamladı

Kütahya\'da bedelli erler ant içme töreniyle temel eğitimlerini tamamladı
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Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2026-6B tertip bedelli erler için ant içme töreni düzenlendi. Törende yemin eden erler, temel eğitimlerini başarıyla tamamlayarak askerlik görevlerinin önemli bir aşamasını geride bıraktı.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda, 2026-6B tertip bedelli erler için 'ant içme töreni' düzenlendi.

Törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan bedelli erler Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Sancağın tanıtılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra 2026-6B tertip bedelli erler, temel eğitimlerini tamamlayarak askerlik görevlerinin önemli aşamalarından biri olan ant içme törenini gerçekleştirdi.

Törene Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, askeri erkan ile bedelli erlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Tören, erlerin yemin etmesinin ardından gerçekleştirilen programla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da bedelli erler ant içme töreniyle temel eğitimlerini tamamladı - Son Dakika

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