Kütahya'da cami gençlik buluşmaları başladı - Son Dakika

Kütahya Müftülüğü tarafından her hafta Cuma akşamı farklı bir camide gerçekleştirilmesi planlanan Cami Gençlik Buluşmalarının ilki Mekke Camiinde yapıldı.

Yatsı Namazını müteakip düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kuran'ı Kerim ve ilahiler okundu. Müftü Vekili Mustafa Karaman'ın katılımı ile gerçekleşen program sohbet ve dua ile sona erdi.

Bir sonraki "Cami Gençlik Buluşması" programının 16 Aralık 2021 Perşembe günü akşamı Dörtyol Camiinde yapılacağı öğrenildi. - KÜTAHYA