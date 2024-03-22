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Kütahya'da çiftçilere tohum desteği

KÜTAHYA - Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projeleri ve Seraların Rehabilitasyonu projesi kapsamında tohum temini programı düzenlendi.

Programa, Kütahya Valisi Musa Işın, Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, BÜGEM Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu ve bazı bürokratların yanı sıra Kütahyalı çiftçiler katıldı. Programın sonunda çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı.

2023 yılında bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma ve yerel kaynaklı projeler ile Kütahyalı üreticilere toplamda 338 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını söyleyen Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, "2024 üretim sezonu için, geçtiğimiz ekim ayında 36 bin dekar alanda yüzde 100 yerli ve milli çeşit 720 ton buğday tohumunu toprakla buluşturduk. Bugün burada bahar ekilişleri için, Tarımsal Araştırma Enstitülerimiz tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli çeşitler tercih edilerek 18 milyon TL bütçeli, 14 bin 800 dekar alanda nohut tohumu, 10 bin dekar alanda ayçiçeği tohumu, 100 bin adet domates ve 60 bin adet biber fidesi olmak üzere 160 bin fide yüzde 50 hibe ile, bin 500 dekar alanda yem bitkisi sorgum-sudan otu melezi tohumu yüzde 75 hibe ile teslimini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teslim edilen tohum ve fidelerle ve ekim ayında teslim edilen buğday tohumuyla birlikte "TAKE Projeleri" kapsamında 2024 üretim sezonunda toplam 62 bin 500 dekar alanda 7 bin 600 üreticimize tohum temin etmiş bulunmaktayız. Ayrıca, ilimizde örtü altı tarımının yaygınlaştırılması amacıyla "Seraların Rehabilitasyonu Projesi" kapsamında yüzde 50 hibeli 130 dekar seranın 50 ton örtü malzemesi ile yenilenmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Kütahya'da Organize Hayvancılık Bölgesi kurulacak

Devlet ve hükümet desteğiyle planlı tarıma geçildiğini ve çok uzun süre içerisinde yapılması gereken bir çalışmayı 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde yaptıklarını belirten Kütahya Valisi Musa Işın, "Organize Hayvancılık Bölgesi'ni kuracağız. Orada da çok modern bir tesis kurmakla ilgili daha fazla üretim ve daha az emekle inşallah bu konuyu da halledeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı BÜGEM Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Yurtkulu, Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Tarım ve Orman İl Müdürü Emre Yeniay tarafından çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı.