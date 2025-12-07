Kütahya'nın Civli Mahallesi'ne fırın - Son Dakika
Kütahya'nın Civli Mahallesi'ne fırın

Kütahya\'nın Civli Mahallesi\'ne fırın
07.12.2025 18:23  Güncelleme: 18:31
Kütahya Belediyesi, Civli Mahallesi'ne kazandırdığı yeni mahalle fırınını düzenlenen bir törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, fırının mahalle kültürünü yaşatacağını ve komşuluk bağlarını güçlendireceğini belirtti.

Kütahya Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda şehrin mahalle kültürünü yaşatmak ve sosyal yaşamı güçlendirmek amacıyla Civli Mahallesi'ne kazandırılan yeni mahalle fırını düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahallelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan hizmetlerin büyük bir titizlikle planlandığını vurguladı. Başkan Kahveci, "Civli Mahallemiz için hayata geçirdiğimiz bu fırın, komşuluk bağlarını pekiştirerek mahalle kültürümüzü diri tutacak önemli bir ortak yaşam alanıdır" dedi.

Açılış programında, Civli Mahallesi sakinleri yeni fırında pişirilen sıcak pideleri misafirlerle paylaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Kahveci, fırın ve çevresindeki düzenlemeleri inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Mahalle muhtarı Ahmet Çırak ve mahalle halkı, Başkan Kahveci'nin ilgisi ve yakınlığından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Dua ile başlayan ve kurdele kesimiyle devam eden açılışa Civli Mahallesi Muhtarı Ahmet Çırak, belediye birim müdürleri, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

