Kütahya\'da Çocuk İftarı Coşkusu

Kütahya'da Geleneksel Çocuk İftarı ve Şenlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, organizasyona destek veren hayırsever vatandaşlara, okul idaresine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, çocukların bu manevi iklimi en güzel şekilde yaşamasının önemine dikkat çekti.

Pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramlarıyla renklenen etkinlikte, Hacivat-Karagöz gösterisi de çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Kültürel mirasımızı yaşatan ve gönülleri bir araya getiren bu güzel buluşmada emeği geçen herkese teşekkür edildi. - KÜTAHYA