Kütahya\'da Çocuklar Bayramı Kutladı

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Kütahya Şehir Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocukların Cumhuriyet Bayramları kutlandı.

Şehir Hastanesi Çocuk Servisi Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Türk bayrakları ile süslenerek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Pakize Çalım ve Süpervizörler ile ziyaret edilip tedavi gören çocukların Cumhuriyet Bayramları kutlandı. - KÜTAHYA