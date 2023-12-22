Kütahya\'da \'Dumlupınar\'ın Feyzi\' konulu sergi düzenlendi

Kütahya'da " Dumlupınar'ın Feyzi" konulu hat, tezhip ve minyatür sergisi
KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Kübra Ünsaç'ın eserlerinin yer aldığı "Dumlupınar'ın Feyzi" konulu hat, tezhip ve minyatür sergi düzenlendi.
Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde gerçekleştirilen sergiye Sanatçı Kübra Ünsaç'ın yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi Müdürü Araştırma Görevlisi Dr. Fatma Çağım Özcan, Kütahya Müzesi Müdürü Sevgi Gürdal, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanı sahibi Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy, personel ile çok sayıda davetli katıldı.
Sergide açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Levent Mercin, 60'ın üzerinde eseri sergilenen Kübra Ünsaç'a ve sergiye emek veren herkese teşekkür etti.
Sanatçı Ünsaç, eserleri hakkında bilgiler verdi.
Serginin, 31 Aralık Pazar gününe kadar geçilebileceği belirtildi.
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