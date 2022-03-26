Kütahya'da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar - Son Dakika
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Kütahya'da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar

26.03.2022 08:58
Kütahya'da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar

Kütahya Belediyesi, şehrin her noktasında olduğu gibi Akkent Mahallesi'nde de, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları devam ettiriyor.

Kütahya Belediyesi, şehrin her noktasında olduğu gibi Akkent Mahallesi'nde de, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları devam ettiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Engelli vatandaşların şehir yaşamını kolaylaştırmak, ulaşım alanındaki sıkıntılarını gidermek ve diğer ihtiyaçları için başta Kütahya Belediyesi Hizmet binası olmak üzere şehrin birçok noktasında düzenlemeler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Son olarak Akkent Mahallesi 627 konutlar bölgesi kaldırımlarında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, engelli rampa düzenleme çalışması yürütüyor. Engelli vatandaşların kaldırımları daha aktif bir şekilde kullanabilmeleri adına yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, şehir merkezinde olduğu gibi hemşehrilerimiz, engelleri aşarak her türlü ulaşımlarını rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar

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Kütahya Belediyesi, Engelli, Akkent, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar - Son Dakika


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