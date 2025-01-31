Kütahya'da Estetik ve Güvenli Yapılaşma İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Estetik ve Güvenli Yapılaşma İçin Toplantı Yapıldı

Kütahya\'da Estetik ve Güvenli Yapılaşma İçin Toplantı Yapıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, TMMOB Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileriyle bir araya gelerek, şehirdeki yapıların estetik, güvenlik ve dayanıklılığını artıracak önlemleri görüştü.

31.01.2025 11:27  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin yapılaşmasını daha estetik, güvenli ve dayanıklı hale getirmek amacıyla TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya temsilcileriyle bir araya geldi.

Belediye meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Gülteri Uyanık ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Kütahya'nın mevcut yapı durumu değerlendirildi. Muhtemel deprem ve yangın gibi afetlere karşı alınabilecek önlemler ile kent estetiğini güçlendirecek uygulamalar ele alındı.

Meslek odalarının taleplerinin de gündeme geldiği toplantıda, devam eden çalıştayların raporları sunuldu. Önümüzdeki süreçte daha geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesine karar verildi.

Belediye Başkanı Kahveci, şehirde güvenli ve estetik bir yapılaşma sürecini sağlamak için meslek odalarıyla iş birliğine devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eyüp Kahveci, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Estetik ve Güvenli Yapılaşma İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 CHP’li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı
12:21 İmamoğlu’nun mikrofonu verdiği Yavaş’ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım
11:59 Ekrem İmamoğlu’ndan ifade sonrası ilk sözler Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
19:18 İletişim Başkanlığı’ndan Thodex kurucusu Özer’in tahliye edildiğine ilişkin iddialara yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Thodex kurucusu Özer'in tahliye edildiğine ilişkin iddialara yalanlama
19:13 İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
18:57 Rakam öyle böyle değil: Al Nassr, Talisca’nın yerini doldurmak için servet harcadı Rakam öyle böyle değil: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı
18:52 İsrail, Gazze’de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
18:26 Fenerbahçe’den Galatasaray’a ortalığı karıştıracak gönderme Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme
18:18 Hakimler Kura Töreni’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gülümseten ifadeler Hakimler Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten ifadeler
18:04 Dünya yıldızı, Galatasaray’a imza atmak üzere Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere
17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 13:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Estetik ve Güvenli Yapılaşma İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.