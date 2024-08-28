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Kütahya'da feci kaza: 2 otomobil takla attı, 6 kişi yaralandı

KÜTAHYA - Kütahya'da 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza Kütahya- Eskişehir karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Eskişehir istikametine giden Mehmet Uygun idaresindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden yabancı ülke plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil takla atarak devrildi. Araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansa Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.