Kütahya'da Filistinli eczacının İsrail saldırısında 4 kuzeni şehit oldu - Son Dakika
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Kütahya'da Filistinli eczacının İsrail saldırısında 4 kuzeni şehit oldu

Kütahya\'da Filistinli eczacının İsrail saldırısında 4 kuzeni şehit oldu

Kütahya'da Türk eşi ile birlikte 23 yıldır eczacılık yapan Filistinli Muhammed Ziya Afifi'nin Gazze'deki 4 kuzeni İsrail'in saldırısında şehit oldu. Afifi, saldırı sonucu kuzenlerinin cenazelerinin paramparça olduğunu ve akrabalarının Gazze'de yaşadığı zorlukları anlattı.

30.04.2024 21:26
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Kütahya'da Türk eşi ile birlikte 23 yıldır eczacılık yapan Filistinli Muhammed Ziya Afifi'nin Gazze'deki 4 kuzeni İsrail'in saldırısında şehit oldu.

Eczacı Muhammed Ziya Afifi, acı haberi Kütahya'nın Ali Paşa Mahallesi'ndeki iş yerinde aldı. Afifi, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Refah'a düzenlediği saldırıda kuzenim Abdülfettah Afifi'nin 4 kızı şehit oldu. Hanan Al-Afifi 21, Amani Al-Afifi 19, Hala Al-Afifi 17 ve Amira Al-Afifi de 11 yaşındaydı. İSHA ile yapılan bombalı saldırı sonucu 4 kız kuzenimi kaybettim, şehit oldular. Cenazeleri maalesef paramparça oldu. Cesetleri sokaklardan toplandı. Ailelerimiz aynı 7 aydır sıkıntıyı yaşıyor. Aynı ızdırabı biz de burada yaşıyoruz. Gözümüz kulağımız Filistin'de Gazze'de. Benim 500'e yakın akrabam Filistin'de Gazze'de. Akrabalarım 7 aydır adeta ölümü bekliyor. Elektrik yok, su yok, yiyecek yok. Her an ölüm tehlikesi. Bizim Gazze'deki'deki bir evimizde tam 90 kişi yaşıyor ve her an ölümlü karşı karşıya" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Filistinli eczacının İsrail saldırısında 4 kuzeni şehit oldu - Son Dakika
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