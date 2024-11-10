Kütahya’da Gönüllülerden Anlamlı Etkinlik

Yerel

Kütahya'da kendilerine "Kütahya Gönüllüleri Hareketi" adını veren gönüllüler, öksüz ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı.

Kendilerine "Kütahya Gönüllüleri Hareketi" adını veren gönüllüler, tarihi Germiyan Konağı'nda çocuklara yönelik çini, ebru, masal, oyun ve çikolata çeşmesi gibi atölyeler kurdu. Atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı. Etkinlikte çocukların ürettiği eserler daha sonra onlara hediye edildi. Gönüllüler, etkinliğe maddi manevi destek veren tüm gönüllülere ve program için mekan sağlayan TÜGVA yetkililerine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA