Kütahya\'da Güvenlik Toplantısı

Kütahya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, il protokolü ve güvenlik komisyonu üyeleri katıldı. Güvenlik birimlerinin il genelinde yürüttüğü çalışmaların ele alındığı toplantıda, mevcut durum değerlendirilerek vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, kamu düzeninin korunmasının en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Uyuşturucu ve kaçakçılık başta olmak üzere toplumun huzurunu tehdit eden tüm suç unsurlarına karşı mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Işın, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların da aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Vali Işın, Kütahya'nın huzur ve güvenliği için emniyet, jandarma ve ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini kaydetti.

Toplantı, güvenlik alanındaki mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve yeni tedbirlerin ele alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA