Kütahya\'da İki Cenaze Taşıma Aracı Teslim Edildi

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Kütahya Valiliği, hayırsever iş insanlarının desteği ile temin edilen iki adet cenaze taşıma aracı, Aslanapa Belediyesi ve Seyitömer Belediyesi'ne teslim edildi.

Kütahya Valiliği önünde düzenlenen törende araçlar, Aslanapa Belediye Başkanı Necati Kulik ve Seyitömer Belediye Başkanı Mahmut Yol'a teslim edildi.

Törende konuşan Vali Musa Işın, hayırsever iş insanlarının desteğiyle temin edilen bu araçların, ilçeler ve beldelerdeki cenaze hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti. Işın, destekleri dolayısıyla iş insanlarına teşekkür ederek, bu yardımların toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Teslim törenine, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay katıldı. - KÜTAHYA