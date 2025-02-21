Kütahya'da Kentsel Dönüşüm Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Kentsel Dönüşüm Kura Çekimi Yapıldı

Kütahya\'da Kentsel Dönüşüm Kura Çekimi Yapıldı

Kütahya Merkez Vefa Mahallesi kentsel dönüşüm projeleri kapsamında konutların kura çekimi gerçekleşti.

21.02.2025 20:39
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen Kütahya Merkez 1. Etap Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapımı tamamlanan konutların kura çekilişi, Vali Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende yapılan kura çekimiyle 309 adet 2+1, 51 adet 3+1 konut ve 7 adet iş yeri için hak sahipleri belirlendi. Kura töreninde konuşan Vali Musa Işın, kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi değil, aynı zamanda geleceğe yapılan büyük bir yatırım olduğunu vurguladı. Bugüne kadar TOKİ tarafından Kütahya'ya 13 bin 878 konut kazandırıldığını söyleyen Vali Işın, "İlçelerimizde de dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yıkım işlemleri tamamlanan bölgelerde yeni, güvenli ve modern yapılar yükseliyor. Amacımız, halkımızın en iyi yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak. Çünkü biliyoruz ki, güvenli ve sağlıklı yaşam alanları, insanlarımızın huzuru için vazgeçilmezdir" dedi.

"Kentsel dönüşüm süreci devam edecek"

Vali Işın, kentsel dönüşüm sürecinin devam edeceğini belirterek, bu projelerin vatandaşları modern, depreme dayanıklı ve sağlıklı konutlara kavuşturmayı amaçladığını ifade etti. Işın, "Bugün burada dağıtılacak anahtarlar, bu dönüşümün sadece bir aşaması. Çalışmalarımız, ihtiyaç devam ettiği sürece sürecek. Devletimizin sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşına en iyi yaşam koşullarını sunma sorumluluğumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin öncülüğünde tüm ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Her mahallede, her ilçede kentsel dönüşümün en iyi şekilde uygulanması için gayret gösteriyoruz" dedi.

Maraş depremiyle birlikte güvenli yapıların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Vali Işın, TOKİ öncülüğünde yürütülen projelerde en yüksek güvenlik standartlarının uygulandığını ifade etti.

"Maraş depreminde devletimizin inşa ettiği konutlar sağlam kaldı"

Maraş depreminde devletin inşa ettiği konutların sağlam kaldığını hep birlikte gördüklerini belirten Vali Işın, "Bu, teknik standartlara uygun inşa edilen binaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnşallah bundan sonraki süreçte de hemşehrilerimiz modern ve güvenli konutlarında huzur içinde yaşayacaklar. Bugün konut sahibi olamayan vatandaşlarımız hiç endişelenmesinler. Onları da en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Kadınlarımızın ve ailelerimizin huzuru önceliğimizdir"

Özellikle kadınların sağlıklı ve güvenli evlerde yaşamasının önemine vurgu yapan Vali Musa Işın, bunun sadece bir yapı meselesi değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk gereği olduğunu belirtti. Kura çekilişi sonucunda ev sahibi olan vatandaşları tebrik eden Vali Işın, "Yeni evlerinizin sizlere mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tören, Kütahya Merkez 1. Etap Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan konutların kura çekilişinin yapılmasının ardından sona erdi. Kura törenine AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de iştirak etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Kentsel Dönüşüm Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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