Kütahya'da Kuraklık Nedeniyle Köylüler Yağmur Duası Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Kuraklık Nedeniyle Köylüler Yağmur Duası Yaptı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde havaların kurak ve yağmursuz geçmesi üzerine köylüler, yağmur duası gerçekleştirdi. Köy halkının talepleri doğrultusunda düzenlenen dua törenine katılan köylüler, yağ, un ve yakacak odun desteği sağladı. Yağmur duasına katılanlara köylü kadınlar tarafından pişirilen gözlemeler dağıtıldı. Kaymakam, protokol üyeleri ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirilen dua töreninde duaların kabul olması temenni edildi.

29.06.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde havaların kurak ve yağmursuz geçmesi nedeniyle köylüler yağmur duası yaptı.

Bahar aylarında havaların çok kurak geçtiğini ve bölgede uzun süredir yağmur yağmadığını söyleyen Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, "Köy halkımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yağmur duasına köy halkımız yağ, un ve yakacak odun desteğinde bulundu. Kurulan sacların başında köylü kadınlarımızın büyük bir özveriyle pişirdiği gözlemeler yağmur duasına katılanlara da dağıtıldı. Daha sonra Kaymakamımız Furkan Seyman, bazı protokol üyeleri ve köy halkımızın katılımıyla cami imamımız Bahattin Vural tarafından yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına katkıda bulunan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Günlüce, Kütahya, Emet, Tarım, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Kuraklık Nedeniyle Köylüler Yağmur Duası Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 07:03:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Kuraklık Nedeniyle Köylüler Yağmur Duası Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement