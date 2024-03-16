Kütahya'da Macaristan'ın Milli Bağımsızlık Günü kutlaması
KÜTAHYA - 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında Macaristan Milli Bağımsızlık Günü'nün 176. yılı, Kütahya'da düzenlenen törenle kutlandı.
halk arasında Macar Evi olarak bilinen Lajos Kossuth Müzesi'nde düzenlenen törene, Kütahya Valisi Musa Işın, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral ve çok sayıda davetli katıldı.
Tören Vali Işın, Büyükelçi Matis ve Belediye Başkanı Işık'ın Lajos Kossuth'un anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Ardından İstiklal Marşı ve Macaristan Milli Marşı okundu.
İlk Macar Cumhurbaşkanı Lajos Kossuth'un Kütahya'da misafir edilmesinin Türk milleti için gurur kaynağı olduğunu belirten Vali Işın, "Biz Türk milleti olarak kendi bağımsızlığımıza verdiğimiz değeri, başka ülkelerin bağımsızlığına da veriyoruz. Dolayısıyla Macaristan'ın kurucusunun burada kalması, bize misafir olması bizim için hayatın normal akışına çok uygundur" dedi.
Türk milletinin samimi bir millet olduğunu ve dostluklarına önem verdiğine dikkat çeken Vali Işın, "Macaristan gibi soydaş bir ülkenin kuruluşuna ev sahipliği yapmak bizim için ayrıca bir şereftir. Bununla iftihar ediyoruz" diye konuştu.
Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis yaptığı konuşmada, "Her sene 15 Mart tarihinde Kütahya'da olmayı tercih ediyoruz. Ben bundan dolayı çok mutluyum" dedi.
2024 senesinin Macaristan ve Türkiye arasındaki kültür yılı olduğunu belirten Büyükelçi Viktor Matis, Bu program kapsamında Macaristan'ın Türkiye'de yaptığı faaliyetlerle kültürünü tanıtmaya çalıştığını, Türkiye'nin de Macaristan'da kültür faaliyetlerinde bulunduğunu dile getirdi.
Kutlamalar, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda yapılan müzik ve dans gösterisiyle son buldu.
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