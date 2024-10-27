Kütahya\'da \'Mahallede Aile Atölyesi\' Projesi ile Aileler Eğleniyor

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Kütahya Belediyesi ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Mahallede Aile Atölyesi" projesi, çocukların ve ailelerin yüzünü güldürüyor. Proje kapsamında düzenlenen etkinlikler, Okçu Sosyo-Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Okçu, Güveççi ve Sofu mahallelerinde yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, aile yaşam becerileri eğitimi verildi. Eğitimde, ailelerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara çözümler sunulurken, uzman eğitmenler tarafından merak edilen sorular yanıtlandı.

Etkinliklere mahalle muhtarları da katılarak vatandaşlara destek oldu. Çocuklar için özel olarak hazırlanan eğlenceli etkinlikler büyük beğeni toplarken, Kütahya Belediyesi tarafından miniklere sürpriz hediyeler verildi ve ikramlarda bulunuldu.

Kütahya Belediyesi'nin, Mahallede Aile Atölyesi Projesi çerçevesinde mahallelerde eğitim faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA