Kütahya'da " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı

KÜTAHYA - Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şubesi tarafından, Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü nedeniyle "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi", İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program, Kütahya Akıl Küpü Anaokulu öğrencilerinin sema gösterisi, ezgi ve şiirlerin okunmasının ardandan Gazeteci Bilal Yıldırım'ın, "Kudüs" konulu konferansı ile devam etti.

Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şube Başkanı Mustafa Özkan, "Zulüm ve baskıya dayanan siyasi anlayışları, vicdanları karartacak boyutlara ulaşan eğlence tutkusunu, sömürüye dayanan zenginliği, ahlaki değerlerden yoksun bilimi, paylaşmayı zarar kabul eden iktisadi tavırları, insanları önemsemeyen teknolojiyi, haksızlara karşı ses çıkarmayan bir din anlayışını toplumun çürümesinde ve yok oluşunda en etkili faktörler olarak görüyoruz. Bugün yeryüzünde Siyonist ve Emperyalist güçler İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyalarda zulümlerine devam etmektedir. Zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. İlk kıblegahımız Mescid-i Aksa, kutsal toprağımız Kudüs, Filistin; Gazze uluslararası camiada meşruiyeti bulunan ve devlet olarak tanınan, fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla işgal ve mezalim altındadır. Filistin'e, İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegane sebebidir. Biz biliyoruz ki bugün Siyonizm'in her türlü fesadı yeryüzüne yayabiliyor ve bugün başta Gazze olmak üzere dünyanın gözleri önünde soykırım yapabiliyor oluşu onların gücünden değil Müslümanların irade zaafiyeti ve parçalanmışlığından kaynaklanmaktadır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa'nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs'ün işgal altına olması Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa da, Kudüs de, Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir" dedi.

Program, Siyer-i Nebi Yarışmasında derece elde öğrencilerin ödüllerinin takdimi ile sona erdi.