Kütahya\'da Milliyetçiler Günü Kutlandı

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Kütahya'da "Milliyetçiler Günü" düzenlenen program ile kutlandı.

Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı İlker Bukni, yaptığı açıklamada, "Milliyetçiler Günü dolayısıyla Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesislerinde etkinlik düzenleyerek, 3 Mayıs 1944 olayları üzerine söyleşi, okçuluk talimi, marş ve şiir dinletisi programlarımızı ülküdaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Etkinliğimize katılan MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanımız Ayhan Toy'a, TÜRKAV Kütahya Şube Başkanımız Ünal Türe'ye, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelerimize, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Kamu-Sen ve TÜRKAV yöneticilerimizle birlikte tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye ve Türk dünyasına hizmet edecek Türkçü-Turancı nesiller yetiştirmek için var gücümüzle Türk gençliğine hizmetimizi sürdüreceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, Türküz, Türkçüyüz, Turan'ın sevda ve hedefindeyiz" diye konuştu. - KÜTAHYA