Kütahya\'da Muhtarlar Toplandı, Sorunlar ve İhtiyaçlar Ele Alındı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek düzenli olarak gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda mahallelerin sorunları, ihtiyaçları ve vatandaş talepleri detaylı şekilde ele alındı.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda Başkan Kahveci, muhtarlarla sürekli iletişim ve istişarenin önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit etmede en önemli görev siz değerli muhtarlarımıza düşüyor. Bu toplantılar, şehrimizin sorunlarını en kısa sürede çözmek için önemli bir araç" ifadelerini kullandı.

Toplantıda taleplerin çözüme kavuşturulmasına yönelik istatistiki veriler paylaşılırken, muhtarların soruları da yanıtlandı. Başkan Kahveci, iletilen taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdi.

Toplantı sonunda teşekkür konuşması yapan Başkan Kahveci, "Mahallelerimizde ve şehrimizin genelinde yaşam kalitesini artıracağız. Birlikte çalışarak Kütahya'mızın hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı ve toplantıya katılan mahalle muhtarları ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplantıların düzenli şekilde devam etmesini istediklerini ifade ettiler.

Kütahya Belediyesi, mahalleleri daha ileriye taşımayı hedefleyen bu tür buluşmaları düzenli olarak sürdürmeyi planlıyor. - KÜTAHYA