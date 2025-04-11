Kütahya'da Nisan Sürprizi: Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kütahya'da kar sürprizi

KÜTAHYA - Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Kütahya kent merkezini beyaza bürüdü. Kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar hayranlıklarını gizleyemediler.

Nisan ayının büyük bir kısmını mevsim normallerinin altında bir sıcaklıkla geçiren Kütahya ve ilçelerinde hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 7 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Belediye ekipleri, Zafer Meydanı'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bundan iyisi mi oldu bereket bereket. Yazı beklerken kış geri geldi. Karın yağmasından memnuniyet duyduk. Kar berekettir, bereket yağıyor. Meyveler ekinler suyunu alır" şeklinde konuştu.

Yetkililer, kar yağışı sebebiyle şehirde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi.