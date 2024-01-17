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Kütahya'da okul yöneticilerine suç bildirme ve cinsel istismar konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da okul yöneticilerine suç bildirme ve cinsel istismar konulu konferans düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Rehberlik Araştırma Merkezi koordinesinde Mehmetçik Ortaokulu konferans salonunda okul yöneticilerine ve PDR öğretmenlerine yönelik Avukat Mustafa Mert Özalp ve RAM Psikolojik Danışmanı Ayşe Güngör'ün sunumuyla TCK 279 Kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu ve Cinsel istismar ve ihmali konularında sunum gerçekleştirildi. Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Şube Müdürü Yusuf Dağ ve okul Müdürleri katıldı.

Kütahya\'da okul yöneticilerine suç bildirme ve cinsel istismar konulu konferans düzenlendi
17.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:43
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Rehberlik Araştırma Merkezi koordinesinde Mehmetçik Ortaokulu konferans salonunda okul yöneticilerine ve PDR öğretmenlerine yönelik Avukat Mustafa Mert Özalp ve RAM Psikolojik Danışmanı Ayşe Güngör'ün sunumuyla

TCK 279 Kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu ve Cinsel istismar ve ihmali konularında sunum gerçekleştirildi.

Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Şube Müdürü Yusuf Dağ ve okul Müdürleri katıldı.

Konferansta Avukat Mustafa Mert Özalp, Suçu bildirmeme, Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümleri içerisinde konuyla ilgili hükümleri maddeler hakkında bilgi verdi. Suçun bildirilmemesi ve cinsel istismar suçlarında neler yapılması, hangi şartlarda suçun oluşacağı ve izlenmesi gereken yolun neler olduğunu anlattı.

Avukat Özalp son olarak, "Cumhuriyet Savcılığına veya kolluk kuvvetlerine bildirilmeyen bir suç ilerleyen dönemde daha kötü sonuçları doğurabilir. Birçok öğrenciden sorumlu olan Müdürlerimiz konuya duyarlı olmalı" ifadelerini kullandı.

Psikolojik Danışmanı Ayşe Güngör ise Çocuk cinsel istismarında risk faktörleri, İstismarın türleri, hangi eylemlerin istismar olarak değerlendirilebileceği gibi konularda okul müdürlerine bilgi verdi.

Güngör ayrıca, istismara uğrayan çocukların nasıl belirtiler göstereceği, alınabilecek önlemlerin neler olduğu, mahremiyet kavramı" gibi önemli konuları anlatarak, dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kütahya'da okul yöneticilerine suç bildirme ve cinsel istismar konulu konferans düzenlendi - Son Dakika


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