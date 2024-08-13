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Kütahya'da otomobil ile iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da otomobil ile iki motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Erdoğan Atasoy Caddesi'ne doğru dönmekte olan 06 FS 7115 plakalı otomobil, 43 AFP 576 ve 43 AFZ 541 plakalı iki motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletlerde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.