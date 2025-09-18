Kütahya\'da Özel Çocuklar ve Aileleri İçin Anlamlı Piknik Düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesi, özel çocuklar ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gediz Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda düzenlenen piknikte, Kütahya'dan gelen 54 kişilik özel çocuk kafilesi ile Gediz'den katılan 80 kişilik aile grubu buluştu. Toplamda 134 özel çocuk, aileleri ile birlikte unutulmaz bir gün geçirdi.

Özel bir çocuğa sahip olmak, aileler için sadece maddi değil, aynı zamanda manevi olarak da büyük bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. Toplumsal farkındalığın yetersiz olduğu durumlarda, bu aileler genellikle sosyal hayattan izole olabiliyor, benzer durumdaki diğer ailelerle yeterince iletişim kuramayabiliyorlar. Bu durum, onların yalnızlık duygularını pekiştirebilirken, çocuklarının gelişimine en uygun ortamı oluşturma çabalarında da yalnız kalmalarına neden oluyor. Bu nedenle, bu tür ailelerin bir araya gelmesi ve birbirlerine destek olması büyük önem taşıyor.

Piknik etkinliğinin amaç ve önemini anlatan Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Mestan Koca, "2025 yılının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle beraber dernek olarak 'Mutlu Özel Çocuk Aileleri' projemizi gerçekleştirdik. Pikniğimizdeki temel hedefimiz, özel çocuk ailelerimizi Gediz'de bulunan aileler ile buluşturmaktı. Bugün hep birlikte eğleneceğiz ve bu imkanları bize belediye hazırladı. Çocuklarımızın mutluluğuna şahit oluyoruz" dedi.

Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Sarı ise, "Kütahya'dan gelen Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri ile birlikte Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda piknik yapıyoruz. Kütahya'dan ve Gediz'den gelen ailelerimiz kaynaşıyor, burada güzel ve engelsiz bir gün geçirecekler. Bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanımız Necdet Akel beye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu gibi kaynaşma piknikleri, özel çocuk ve ailelerine paha biçilemez katkılar sunuyor. Bu etkinlikler, ailelerin benzer deneyimlere sahip diğer insanlarla tanışmasına, duygularını ve sorunlarını paylaşmasına imkan tanıyarak yalnızlık hissini kırıyor. Çocuklar içinse akranlarıyla bir araya gelme, özgürce oyun oynama ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı oluşturuyor. Bu buluşmalar, özel çocukların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgularken, onların ve ailelerinin yüzlerinde tebessüm oluşturarak hayata daha umutla bakmalarını sağlıyor. - KÜTAHYA