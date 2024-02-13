Kütahya\'da Polis Memurunun Adı Bir Parkta Yaşayacak

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Kütahya'da 9 Kasım 2023 günü kalp krizi sonucu vefat eden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Ömer Uzuncaalan'ın adı bir parkta yaşayacak.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geçirdiği kalp krizi sonucu 31 yaşında vefat eden polis memuru Ömer Uzuncaalan'ın isminin Cumhuriyet Mahallesi, Çinikent civarında bulunan isimsiz bir parka verilmesi hususun meclisten geçtiğini ifade etti. - KÜTAHYA